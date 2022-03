L’ex calciatore della Fiorentina Fabio Rossitto, è intervenuto a Station Radio per parlare del tecnico gigliato Vincenzo Italiano: “Non so se sia il migliore in Italia; sicuramente però è tra i migliori. Italiano sotto l’aspetto mentale credo sia quello con più identità. Vedo come guida la squadra: lui dà una grossa identità alla squadra.

Poi ha proseguito: “Oggi sta facendo un grande lavoro nonostante l’addio di Vlahovic. A lui piace giocare alto e aggressivo. È uno dei migliori”.