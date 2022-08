Rossitto: “La Fiorentina non ha risentito dell’addio di Vlahovic. Contro il Napoli partita vera, azzurri straordinari”

L’ex calciatore Fabio Rossitto è intervenuto a 1 Station Radio. Si avvicina Fiorentina-Napoli, una sfida per lui speciale, essendo Rossitto doppio ex. A proposito della squadra viola, afferma: “C’è una grande voglia di calcio, alimentata da Vincenzo Italiano. L’obiettivo di confermare l’Europa è già stato conseguito. Non ha risentito dell’addio di Vlahovic, anzi, la media punti è migliorata”.

Sulla partita, aggiunge: “Le due squadre sono molto intraprendenti, vogliono aggredire fin da subito e dominare le partite. Sicuramente non si tireranno indietro, il Napoli è in un periodo di forma davvero straordinario”.