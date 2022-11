Roşu: “Potrebbe esserci la Fiorentina sulla strada del Rapid Bucarest di Mutu”

Ancora in fase di elaborazione i programmi per la seconda fase della sosta Mondiale (la prima è dedicata sostanzialmente alle vacanze dei calciatori non impegnati in Qatar): la Fiorentina giocherà diverse amichevoli, come ha confermato lo stesso Italiano dopo l’ultima di campionato col Milan. Solo da ufficializzare l’impegno del 21 dicembre con il Lugano mentre un altro avversario potrebbe essere il Rapid Bucarest, a quanto rivelato dal giornalista rumeno Emanuel Roşu. Sarebbe una sfida di grande amarcord, considerato che il tecnico del Rapid è Adrian Mutu.

Fiorentina and Borussia Dortmund could be on their way to Bucharest next month to face Mutu’s Rapid in friendlies. Ongoing talks. #BVB — Emanuel Roşu (@Emishor) November 20, 2022