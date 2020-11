Rotazione degli attaccanti nociva? Iachini risponde “bocciandoli” tutti e tre

Finora l’attitudine di Beppe Iachini è stata quella di schierare, in una rotazione praticamente costante, i tre attaccanti a disposizione. Cutrone, Vlahovic e Kouame si alternavano a vicenda, in un meccanismo da molti criticato in quanto non permetteva di dare continuità a nessuno di loro. Una verità a cui Iachini, in vista della partita con la Roma, probabilmente risponderà in modo inedito, ovvero non schierando nessuno di loro. Una vera e propria bocciatura, la definisce il Corriere dello Sport, dei tre giovani attaccanti. Al loro posto si prospetta il tandem Ribery–Callejon, di fatto due “non centravanti” che avranno il compito di disorientare la difesa avversaria con la loro tecnica ed esperienza. Mentre Vlahovic, Cutrone e Kouame, per la prima volta, condivideranno la panchina.

