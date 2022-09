Rotenberg: “Dobbiamo chiedere a Kokorin se vuole unirsi a noi. Sono pronto a un dialogo con tutti”

Il presidente del Sochi, Roman Rotenberg, apre all’ipotesi di poter far tornare l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, in Russia, nel proprio club.

“Sono pronto per un dialogo con tutti” ha detto Rotenberg. E ancora: “Non lo abbiamo preso in considerazione per il mercato estivo, ma vorrei vederlo all’opera. Dobbiamo chiedergli se vuole unirsi a noi”.

Una svolta che potrebbe essere importante e che potrebbe caratterizzare il prossimo mercato, quello invernale. Nel frattempo, ricordiamo, il giocatore è stato prestato dal club viola all’Aris Limassol, squadra cipriota.