Rottura con Gattuso: E la Fiorentina finisce sui siti di tutto il mondo

Una rottura che fa rumore quella tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina, arrivata solamente 23 giorni dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo a Firenze.

Una notizia che ha fatto subito il giro del mondo. Le televisioni e i siti più importanti si sono ritrovati a dover parlare della squadra viola per cercare di raccontare quello che era accaduto a Firenze.

Qualcuno l’ha buttata sull’ironico, altri invece hanno sottolineato il problema che si sta creando tra società e procuratori.

Questa notizia ha assunto sempre più rilevanza anche per la concomitanza delle partite degli Europei e allora sia Rai che Sky hanno cominciato a bombardare di notizie da Firenze, mentre l’Italia stava per scendere in campo contro la Svizzera.