Rudi Garcia: i primi contatti con l’allenatore ex Lione. Sarà lui il sostituto di Gattuso?

Rudi Garcia. E’ questo il nome più gettonato per sostituire Gattuso dopo la rottura con la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sportitalia, sarebbero in corso dei contatti con l’entourage dell’allenatore francese ex Roma che, però, non è l’unico nome sul tavolo delle opzioni.

Oltre all’ex tecnico del Lione si fanno i nomi di Ranieri, Liverani e Italiano. Vedremo se la società viola saprà trovare un sostituto all’altezza delle aspettative.