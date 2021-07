Rugani idea per la difesa della Fiorentina? Intanto c’è un allenatore che manifesta apertamente il suo apprezzamento

Secondo quanto riportato nelle scorse settimane da alcuni media, Daniele Rugani sarebbe stato proposto alla Fiorentina dalla Juventus come pedina di scambio per arrivare a Vlahovic. Ipotesi alquanto audace, ma non è da escludere che il difensore possa rientrare nelle mire viola.

Il profilo, però, piace molto anche a un altro allenatore che la Fiorentina forse l’avrebbe potuta guidare. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che secondo Lalaziosiamonoi.it avrebbe indicato alla società Rugani come rinforzo gradito per la difesa. Vedremo se Lotito accoglierà la richiesta, intanto la Lazio non si nasconde e manifesta apertamente il suo apprezzamento per Rugani.