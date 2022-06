Ruglio: “Alvarez al Sassuolo? Stessa cifra proposta dalla Fiorentina, ma c’è quel 10% in più sulla rivendita che fa la differenza”

L’attaccante Agustin Alvarez potrebbe venire a giocare in Italia. Nel corso del mercato invernale è stato ad un passo dalla Fiorentina, mentre adesso a trattarlo è il Sassuolo.

I particolari della trattativa e il raffronto con quanto i viola avevano messo sul piatto, li ha fatti il presidente del Penarol, squadra che detiene il cartellino del giocatore, Ignacio Ruglio: “L’offerta della Fiorentina era di 12,5 milioni di euro al cambio del dollaro di allora, pari a 13 milioni di dollari con bonus. Quello che voleva il Penarol erano 17 milioni di dollari e chiedevamo anche il 20% della futura rivendita”.

Il Sassuolo adesso è arrivato ad 11 milioni di euro. “Sono praticamente le stesse cifre che ha offerto la Fiorentina, solo che c’è un 10% in più rispetto a quello che ci garantivano i viola per una rivendita futura” e per questo motivo stavolta l’affare potrebbe concludersi in maniera positiva.