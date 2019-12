Rui Costa: “Iachini è uno abituato a centrare gli obiettivi, trasmette grande carica”

In un’intervista con il Corriere dello Sport ha parlato anche di Fiorentina Manuel Rui Costa, ex giocatore viola e attuale dirigente del Benfica. Il portoghese ha parlato della sua amicizia con il nuovo allenatore viola Beppe Iachini e su di lui ha detto: “Beppe è uno che trasmette grande carica ed è abituato a centrare gli obiettivi. Sono convinto che lo farà anche a Firenze e la Fiorentina terminerà il campionato in una posizione tranquilla. Il campionato è ancora molto lungo”.