Rui Costa: “Il rispetto e i buoni esempi visti in questi giorni devono rimanere permanenti. Sono vicino all’Italia e non la dimenticherò mai”

Manuel Rui Costa ha scritto un messaggio attraverso il sito ufficiale del Benfica, di cui è direttore sportivo. Ecco i passaggi più importanti scritti dall’ex numero 10 della Fiorentina:

“Viviamo un momento difficile che nessuno aveva mai immaginato. Questo è un momento in cui “siamo tutti dello stesso club”. Le rivalità esistono – e esisteranno sempre – ma il rispetto e i buoni esempi che abbiamo visto negli ultimi giorni devono rimanere permanenti.

Non posso fare a meno di ricordare i tanti amici che ho in Italia. Un paese meraviglioso che ha accolto me e la mia famiglia per 12 anni in un modo che non dimenticherò mai.

Oggi, nel giorno in cui compio 48 anni, non posso desiderare un altro dono diverso da questo: che tutti insieme seguiamo quello che ci viene chiesto di fare. Proteggiamo noi stessi, proteggiamo coloro che ci sono accanto, prendiamoci cura l’uno dell’altro

Un abbraccio, Rui Costa”