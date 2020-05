Rui Costa rischia di far saltare i piani del Milan per Paquetà ma la soluzione proposta della Fiorentina non convince i rossoneri

Come detto, la preferenza del Milan sarebbe quella di usare Lucas Paquetà come pedina di scambio per il giovane del Benfica Florentino: i lusitani però chiedono sui 45 milioni di euro per liberarsi del loro talento. Secondo Calciomercato.com però il ds Manuel Rui Costa, pur stimando Paquetà, non vorrebbe scendere sotto tale valutazione, rischiando così di mettere in difficoltà il club milanese. La Fiorentina dal canto suo, proporrebbe una sorta di prestito biennale con obbligo di riscatto, “alla Cutrone“. Un’idea che al Milan non va molto a genio e che pone la società viola in svantaggio nei confronti del Benfica, a cui comunque il trequartista brasiliano piace molto.