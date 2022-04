Rummenigge sbotta: “Il Covid ha causato gravi danni finanziari, ma le richieste degli agenti sono sempre maggiori. Non c’è più razionalità”

Il dirigente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato in un’intervista a Kicker, tra gli altri, del tema dei rinnovi e delle richieste degli agenti aumentate. Un problema molto discusso anche dalle parti di Firenze e intorno alla Fiorentina, specialmente dopo il mancato rinnovo di Vlahovic. Ecco cosa ha detto Rummenigge:

“Mi hanno colpito le continue discussioni sui rinnovi di contratto sui mezzi di comunicazione. Prima Kimmich, poi Goretzka, Coman e ora Neuer, Müller e Lewandowski. Siamo alla fine della stagione: non va bene questo atteggiamento, provoca disordini nel club. Un altro esempio è tutto il trambusto che circonda Haaland. E’ controproducente per il calcio e non aiutano neanche i ragazzi. Il Covid ha causato danni finanziari enormi al club, ma le richieste degli agenti continuano ad aumentare. Non c’è più razionalità negli affari“.