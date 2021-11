Russo: “La Fiorentina è tornata almeno squadra simpatia. Linus? E’ un ‘gobbo’… rispettoso e quasi simpatizzante”

Speaker professionista, soprattutto a Radio Deejay, Federico Russo a Radio Bruno ha raccontato come si vive il match con la Juve a Milano, dove lavora: “La Fiorentina è una squadra simpatia anche quassù, piace molto Italiano, piace il suo calcio. L’operazione simpatia sta sicuramente funzionando. Vlahovic? Tutti lo vogliono, mi auguro che non vada in una squadra italiana, spero nel Tottenham o l’Atletico, sarebbe un peccato vederlo con un’altra maglia nel nostro campionato. Purtroppo dobbiamo prepararci a questa evenienza, dipende dall’offerta di stipendio migliore che gli arriva. E’ un peccato crescere dei talenti per arricchire altre squadre, però sono cose difficili da governare. Speriamo non arrivi da Torino quell’offerta”.

“Linus? E’ piuttosto rispettoso ed ha anche simpatia per la Fiorentina, l’anno scorso e in occasione del 4-2 gli mandai ovviamente un messaggio. E’ un gobbo rispettoso, come dicevo, quando organizzò la Deejay Ten a Firenze fece fare le maglie viola, non è poco”.