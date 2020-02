Sabatini al vetriolo: “La società aveva dato il via libera a Pulgar. Magari è lui che ora se ne pente, ma non è più un problema mio”

Walter Sabatini, direttore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato di Erick Pulgar a ‘Il Pallone nel 7’, queste le sue dichiarazioni: “10 milioni sono una cifra ragguardevole, la società aveva dato al giocatore la possibilità di andare via e lui ha fatto la sua scelta. Non mi rammarico perché è un’operazione di mercato come tante i cui proventi sono stati reinvestiti. Magari è lui che ora se ne pente, ma non è più un problema mio”.