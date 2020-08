“Belotti non vale più le cifre di una volta, ma non vuole partire perché è molto legato al Torino”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva di Rodrigo De Paul e di un obiettivo della Fiorentina: “De Paul? Non capisco perché non sia già adesso in una squadra top. Belotti? Non vale più le cifre di due anni fa, ma penso che voglia rimanere al Torino perché è molto attaccato alla maglia granata. Anche il presidente Cairo, ovviamente, è contento che resti”.

