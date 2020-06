Sabatini: “Caicedo si trascina la gamba tre metri prima del contatto. Doveva essere ammonito”

Sandro Sabatini, volto di Sport Mediaset, è intervenuto a Radio Sportiva per dire la sua sul calcio di rigore assegnato dall’arbitro Fabbri dopo il contatto tra Dragowski e Caicedo durante il secondo tempo di Fiorentina-Lazio. Queste le sue parole: “L’attaccante biancoceleste si trascina la gamba 3 metri prima del contatto. Se l’arbitro avesse percepito quel che accadeva, non solo non dava il rigore, ma avrebbe ammonito il calciatore per simulazione”.

