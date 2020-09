Il giornalista di Sport Mediaset, Sandro Sabatini, ha parlato anche delle tematiche di casa Fiorentina durante il suo intervento a Radio Sportiva.

Queste le sue parole: “Chiesa al Milan? Da quello che so, è un’idea molto lontana dall’andare in porto. Credo che la Fiorentina lo cederà soltanto se l’offerta sarà conveniente per le casse del club. Bonaventura? Per la Viola sarebbe sicuramente un ottimo acquisto. Troppo spesso sottovalutato, ma è un calciatore che merita considerazione”.