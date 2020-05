Sabatini: “Come modello di riferimento per la Serie A non scelgo la Francia, ma Germania, Inghilterra e Spagna, che porteranno al termine i rispettivi tornei”

Il giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva è intervenuto così sull’attualità: “Per la conclusione in anticipo dei campionati nazionali serve che la UEFA detti delle linee guida per l’assegnazione del titolo e le retrocessioni. Come modello di riferimento per la Serie A non scelgo la Francia, ma Germania, Inghilterra e Spagna, che porteranno al termine i rispettivi tornei. Calcio italiano oltre i propri limiti e poi caduto al primo ostacolo? Giusto criticare, però la pandemia non è un ostacolo banale.