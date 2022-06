Sabatini: “Da imprenditore, Commisso starà godendo per essersi ripagato l’acquisto della Fiorentina con le cessioni di Chiesa e Vlahovic”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini per parlare anche di Fiorentina. Queste le sue parole sulla gestione di Commisso a Firenze:

“Sono convinto che il presidente viola, più che non poter spendere, non voglia spendere. Tutti i conti delle sue aziende sono in attivo, è tra gli uomini più ricchi del mondo. Molto probabilmente vuole far vedere un nuovo modello di business, ma da imprenditore starà godendo per essersi ripagato il costo della Fiorentina con le cessioni di Chiesa e Vlahovic“.