Sandro Sabatini: “Da quasi un ventennio Moggi è il leader di ‘Farsopoli’, incapace di ammettere che la Juventus era colpevole”

Sandro Sabatini ha commentato a calciomercato.com le dichiarazioni di Luciano Moggi all’assemblea dei soci della Juventus, rivolgendosi in maniera forte e decisa verso l’ex dirigente juventino:

“Da sedici anni è leader del movimento “Farsopoli“, naturale sintesi della (sua) convinzione “Calciopoli fu una farsa”. Un battagliero 85enne, ancora in formissima, con una chiavetta USB gonfia di giga occupati e intercettazioni sbobinate”.

E ancora: “Quel che Moggi non riesce proprio ad ammettere (anche a distanza di quasi un ventennio) è che la Juventus era colpevole e venne condannata a prescindere da qualsiasi altra squadra o dirigente. “Così facevan tutti” non è mai una linea difensiva per se stessi, semmai un’accusa per gli altri. Quei due titoli, alla Juve li avrebbero tolti in ogni caso e con qualsiasi coinvolgimento altrui”.