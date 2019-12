Sabatini: “Florenzi a Firenze da Gennaio a Giugno perché…”

Anche Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Radio parlando del mercato viola: “Florenzi vuole giocare per andare in Nazionale. Si tratterebbe di un prestito da gennaio a giugno alla Fiorentina. Tra gli altri giocatori ci sarebbe anche Kalinic in partenza per Firenze”.

L’esperto di mercato Sabatini delinea due trattive calde che si prospettano nel futuro viola. Una vede un prestito, quello di Florenzi che fa comodo ad entrambe le parti. Alla Fiorentina perchè ha bisogno di un giocatore in quel ruolo e a lui perchè ha bisogno di tornare a giocare. La voce Kalinic invece, riporterebbe il croato a Firenze, ma non senza troppi malumori.