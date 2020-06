Sabatini: “Ilicic è un rammarico. Ci pensammo quando era alla Fiorentina, ma…”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha svelato un retroscena sul mancato arrivo di Josip Ilicic all’epoca in cui lo sloveno militava alla Fiorentina. Queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Lo ammetto, è un rammarico. Ci pensammo quando era alla Fiorentina, ma all’epoca era un giocatore, economicamente parlando, fuori dalle nostre possibilità. Peccato, per uno così forte avremmo potuto fare uno sforzo, diciamo uno “strappo alla regola”. Gli voglio tanto, ma tanto bene. E non posso che essere felice nel vederlo a certi livelli. Il segreto? Ha finalmente vinto la sfida contro l’indolenza, diventando un campione che sorride”.

