Sabatini: “Italiano ha trovato la stessa Fiorentina dell’anno scorso. Ad oggi, è una squadra da decimo posto”

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha parlato anche di Fiorentina e Vincenzo Italiano nel corso dell’intervento a Radio Sportiva.

Ecco il suo pensiero: “E’ un allenatore per cui parlano chiaro i risultati. A Trapani e Spezia ha fatto molto bene e le sue squadre hanno sempre giocato molto bene. Al momento però, a Firenze ha trovato la stessa squadra della passata stagione, che si è posizionata al tredicesimo posto in classifica, con l’acquisto del solo Nico Gonzalez. La Fiorentina è una squadra che vale il decimo posto, considerando anche il valore aggiunto che può dare lo stesso Italiano. Un allenatore può incidere per massimo due-tre posizione: se poi Commisso dovesse fare altri acquisti di livello, allora la situazione cambierebbe”.