Sabatini: “La Fiorentina deve rinnovare il contratto a Vlahovic. Commisso? Gli hanno frenato l’entusiasmo a Firenze”

A Lady Radio ha parlato il responsabile dell’area tecnica del Bologna Walter Sabatini. Queste le sue parole su alcuni temi caldi in casa Fiorentina e della partita di domenica contro i rossoblù: “Il Bologna è una squadra forte, ma con tante assenze come sarà domenica diventiamo una squadra normale e questo ci dispiace. Commisso a Firenze si è presentato con entusiasmo anche se alcune cose non gli sono state permesse, come intervenire sulle infrastrutture. Le proprietà straniere in Italia sono un bene. Vlahovic? La Fiorentina gli deve fare un nuovo contratto. Ha personalità e mi piace molto, spero riescano a sistemarlo”.

E su Gerson: “La maglia del Flamengo pesa quanto quella di Roma e Fiorentina. Gerson a quell’epoca valeva i soldi spesi. Poi gli errori sul campo ci stanno”