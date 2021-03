Sabatini: “La prima Fiorentina di Prandelli era una big, questa no. Commisso mi piace, ma…”

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha detto la sua sul momento della Fiorentina a Radio Sportiva.

Queste le sue parole: “Prandelli? La Viola del passato era una grande squadra, ma questo no. Commisso mi piace e mi sta simpatico perché ci mette passione, soldi ed entusiasmo. Ma è innegabile che le ultime due sessioni di calciomercato siano indipendenti da Prandelli e non abbiano portato niente. Negli ultimi anni la Fiorentina aveva fatto quasi sessanta punti, non dico in scioltezza ma quasi. Corvino? E’ tornato a Lecce ed è secondo in classifica con una rosa costruita nel modo giusto”.