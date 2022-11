Sabatini: “La Salernitana verrà a Firenze per aggredire, non certo per stare tutta in difesa. La Fiorentina dovrebbe lottare ogni anno per la Champions League”

L’ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato a Radio Bruno della sfida di questa sera tra la sua ex squadra e la Fiorentina:

“La Salernitana non viene certo a Firenze per difendersi, ma cercherà di pressare alto e aggredire. La Fiorentina si starà anche ritrovando, ma i ragazzi di Nicola sono ostici da affrontare“.

Su Italiano: “Se un allenatore giovane e in ascesa riesce a togliersi anche dalle difficoltà, significa che ha un carattere psicologico di livello. Il mister sta ritrovando la sua squadra con un percorso lodevole. La Fiorentina poi per il suo pubblico, per la città e per la società, credo che dovrebbe sempre lottare per la Champions League. Non che ci debba andare per forza, ma almeno dare la speranza ai propri tifosi“.