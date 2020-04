Sabatini: “Non vorrei che chi aveva i soldi ne avrà un po’ meno e chi non li aveva andrà in miseria. Sul Fair Play finanziario…”

Il giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportivo ha parlato di alcuni temi di attualità calcistica: “Prezzi dei calciatori post virus? Destinati a dimezzarsi. Per questa crisi l’Uefa dovrebbe consentire lo sforamento del fair play finanziario, magari solo per una stagione. Situazione post virus? La speranza è che i provvedimenti vadano a tutelare chi non arriva a fine mese. Spero sia così anche nel calcio, ma non vorrei che chi aveva i soldi ne avrà un po’ meno e chi non li aveva andrà in miseria. Mercato? Resterà aperto con una finestra molto ampia, anche per un discorso di assestamento dei bilanci e della situazione economica post-crisi”.