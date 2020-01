Sabatini: “Poche differenze tra Cutrone e Simeone. La Fiorentina ha bisogno di altro”

Sandro Sabatini, volto di Sport Mediaset, è intervenuto a Radio Sportiva soffermandosi anche su Patrick Cutrone, nel mirino della Fiorentina. Queste le sue parole: “Non vedo troppe differenze tra l’ex attaccante del Milan e Simeone. Come è stato bocciato l’argentino non vedo perché dovrebbe andare meglio all’ex Milan. È un bravo giocatore ma fa fatica a giocare nel Wolverhampton: la Fiorentina ha bisogno di un trascinatore“.