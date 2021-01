Sabatini: “Ribery si meriterebbe un applauso con lo stadio pieno. Prandelli il costruttore della Fiorentina che verrà”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto sulla prima parte di stagione della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Qualche spiraglio positivo l’ho visto, tolta la disastrosa sconfitta contro il Napoli. Il percorso di crescita della Fiorentina sta andando più lentamente del previsto, bisogna pensare di più alle cose buone rispetto a quelle negative. Vlahovic sta facendo davvero bene, per il futuro a medio termine del club di Commisso questa è una notizia fantastica. Prandelli è specializzato nella crescita dei giovani talenti, ma non diamo le colpe a Iachini che si è trovato costretto a dover gestire anche Kouame e Cutrone oltre al serbo. Ha delle grandi prospettive, nel gol segnato contro il Crotone c’è anche un assist fantastico di Ribery. Il francese si meriterebbe un applauso con lo stadio pieno e non qualche rimostranza social che è abbastanza irrispettosa per quello che sta facendo”.

Sabatini si sofferma poi sul futuro della panchina viola: “Prandelli può essere la figura giusta per tanti motivi, anche dal punto di vista calcistico. Può guidare il mercato con un’autorevolezza e un’esperienza a cui Commisso e Barone devono dare ascolto. Va sfruttato come allenatore, ma anche come costruttore della Fiorentina del futuro”.