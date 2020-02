Sabatini: “Se dovessi paragonare Castrovilli a qualcuno direi Hamsik. Probabilmente la Fiorentina nemmeno sapeva che fosse così forte”

Il giornalista ed esperto di mercato Sandro Sabatini è intervenuto sul Blog Tacchi a Spillo parlando del virgulto viola Gaetano Castrovilli e dell’obiettivo viola Sandro Tonali: “Castrovilli è uno di quei giocatori che la Fiorentina probabilmente nemmeno sapeva di avere o che fosse così forte. Gli fa bene aver girato un po’ di provincia italiana e credo che sia il centrocampista più moderno che c’è al momento in Italia, il centrocampista che piace a tutti gli allenatori, quello che fa inserimento. Se lo dovessi paragonare ad un grande mi viene in mente Hamsik per come è capace di inserirsi. Per quanto riguarda Tonali mi piace tanto ed è però l’esempio opposto, ovvero un ragazzo cresciuto sempre in casa, con una politica opposta perchè Cellino non lo ha voluto mai prestare e l’ha sempre “allevato” a Brescia. Impressionante per la personalità e ha un aspetto fisico che non lo fa sembrare così giovane, perchè a vederlo dimostra sicuramente qualche anno in più. Ne parlano tutti bene non solo appunto per la personalità ma anche per la straordinaria determinazione.