Sabatini: “Tantissime insidie per la Juventus a Firenze. Vlahovic? Giocherà con l’impermeabile per i fischi”

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, si è soffermato anche su Fiorentina-Juventus.

Ecco le sue dichiarazioni sulla partita di mercoledì: “La gara di ritorno si giocherà tra un mese e mezzo, per questo fare un pronostico sulle semifinali di Coppa Italia è molto difficile. Per la Juventus vedo una grandissima insidia contro la Fiorentina, anche perché i bianconeri hanno tantissimi indisponibili: Italiano, invece, ha molta più scelta. Vlahovic? So soltanto che giocherà dal 1’ e lo farà con addosso l’impermeabile per i fischi”.