Sabatini: “Vlahovic è il nuovo Ibrahimovic, la Juventus doveva prenderlo un anno fa risparmiando l’ingaggio di Ronaldo”

La doppietta contro il Milan ha nuovamente riacceso i riflettori su Dusan Vlahovic, destinato nei prossimi mesi a lasciare la Fiorentina. Dell’attaccante serbo, autore di dieci gol nelle prime tredici giornate di campionato, ne ha parlato il giornalista sportivo Sandro Sabatini, intervenuto sulle frequenze di Radio Toscana.

Questo il suo pensiero: “Vlahovic è il nuovo Ibrahimovic per fisico, carattere e movenze. Lo dissi un anno fa, la Juventus doveva prenderlo risparmiando l’ingaggio di Ronaldo. Gabbia o Romagnoli? Quel Vlahovic lì, in certe serate, non lo ferma nessuno”.