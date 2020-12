Sabatino e Bonetti: “Dispiace il pareggio, dobbiamo dimostrare chi è la Fiorentina. Adesso testa al ritorno”

La Fiorentina fa pari con lo Slavia Praga. Daniela Sabatino, autrice del goal del pari, ha detto: “Ci dispiace del pareggio, c’è stata sofferenza, dispiace perchè abbiamo preso due gol evitabili.Adesso andremo a Praga e cercheremo di qualificarci. Anche col Milan abbiamo giocato bene, dobbiamo dare il 100%, dobbiamo avere consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo lottare e dimostrare chi è la Fiorentina. Il goal è arrivato da una azione che proviamo in settimana, cerco sempre di aiutare la squadra, ci tenevamo tanto a portare a casa la vittoria. Giocare al Franchi dà emozioni”.

Le fa eco Tatiana Bonetti: “E’ un peccato non aver preso questi tre punti, ce l’abbiamo messa tutta, non era facile visto il momento che abbiamo passato. Non era facile. Ci siamo ritrovate, esprimendo un buon gioco. Il 2-2 ce lo siamo meritato, ora c’è il ritorno”.