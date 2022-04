Sabatino: “La Nazionale mi era mancata tanto. Non voglio fermarmi, lotterò per esserci all’Europeo”

Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina, ha parlato del suo ritorno in Nazionale dopo più di un anno: “Quanto mi è mancata, sono contentissima adesso. Ho voluto mettere in difficoltà la CT fin da inizio stagione e finalmente ci sono riuscita. Certamente non voglio fermarmi qui, voglio far parte delle convocate per l’Europeo in Inghilterra. Ho sempre dato del mio meglio e speravo di tornare, adesso non sta a me scegliere”.

E aggiunge: “Adesso dobbiamo concentrarci sulle nostre prossime sfide. Lunedì, contro la Lituania, sarà tutt’altro che semplice; dobbiamo vincere per arrivare bene allo scontro diretto contro la Svizzera“.