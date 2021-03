Sabatino: “Mi aspettavo di vincere qualcosa al mio primo anno a Firenze. A breve incontrerò la Fiorentina per decidere il mio futuro”

L’attaccante della Fiorentina Femminile Daniela Sabatino ha parlato così della sua esperienza che sta vivendo in maglia viola: “Al mio primo anno a Firenze mi aspettavo di vincere qualcosa. Non è stato così ma non è stato un anno fortunato per tante ragioni. Spero che arrivi presto la svolta. Avrei voluto fare meno gol e vincere di più ma ora devo solo pensare ad aiutare la squadra per finire al meglio. Voglio ancora giocare a lungo, a breve mi incontrerò con la Fiorentina per capire quali sono i loro e i miei obiettivi per il futuro”.