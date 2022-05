Sabatino: “Questa partita rispecchia la nostra stagione: una sofferenza. Ce l’abbiamo fatta, ma l’obiettivo non era certo questo”

Daniela Sabatino, bomber indiscussa della Fiorentina Femminile, ha commentato nel post partita la vittoria contro Pomigliano che ha consentito di guadagnarsi la salvezza. Di seguito le parole della match winner:

“Questa partita rispecchia la nostra stagione, piena di sofferenza. Per fortuna siamo riuscite in una vittoria importante, che ci permette di restare in A. Il nostro obiettivo però non era la salvezza bensì cose più importanti”.

E ancora: “Sono felice che il mio gol abbia portato al successo, anche se mi spiace non aver concretizzato altre occasioni. Oggi l’ha spuntata chi aveva fame di vincere. Adesso onoriamo la maglia fino alla fine con l’Empoli”.