Sabatino si vede annullare una rete e la Fiorentina Femminile per il momento è bloccata in Coppa Italia

Prima sfida stagionale anche per quanto riguarda la Coppa Italia femminile, con la Fiorentina che esordisce sul campo del Brescia in un mini girone a 3, che vede presente anche la Lazio: due formazioni di Serie B dunque per le ragazze di Patrizia Panico, che per passare alla fase a eliminazione diretta devono vincere il proprio raggruppamento. Si è chiuso il primo tempo con il punteggio bloccato sullo 0-0: una grossa occasione per le padrone di casa nei primi minuti e poi un gol annulla per fuorigioco alla bomber Sabatino. Alla squadra viola potrebbe anche andar bene un pari, con la prospettiva però di battere la Lazio all’ultima giornata.