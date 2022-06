Sabatino: “Voglio andare all’Europeo perché credo che le altre nazionali abbiano paura di noi”

Dopo una stagione deludente con la maglia viola, è tempo di rivincite per Daniela Sabatino. L’attaccante della Fiorentina ha parlato a tre settimane dall’inizio degli Europei di Calcio Femminile. “Possiamo arrivare fino in fondo” ha detto la bomber con un entusiasmo che si respira nei campi di Coverciano, dove la Nazionale è in raduno da domenica sera.

“Sto bene, anche perché qui a Coverciano si sta bene per forza. Mi sto impegnando tantissimo perché voglio far parte del gruppo che andrà all’Europeo. Il girone che andremo ad affrontare sarà bello e difficile e l’esordio con la Francia sarà contro una delle favorite per la vittoria finale nel torneo. Ma credo che anche le altre squadre abbiano paura di noi: io ci metto pure l’Italia nel novero delle Nazionali che possono arrivare fino in fondo alla manifestazione”. (fonte: Italpress)