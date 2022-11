Sabiri al primo posto della lista dei rinforzi della Fiorentina. Pradè lo ha spiegato al giocatore e Italiano non vede l’ora di allenarlo

Abdelhamid Sabiri è al primo posto della lista dei rinforzi della Fiorentina e il ds Daniele Pradé lo ha già spiegato sia al diretto interessato che al suo agente. Un concetto che gli verrà ribadito dal d.t. Nicolas Burdisso, che sarà nei prossimi giorni a Doha per seguire il Mondiale dal vivo. A scrivere il tutto stamani è La Gazzetta dello Sport.

L’ex Ascoli non rappresenta più una priorità per la Samp, visto che è stato schierato l’ultima volta il 24 ottobre, giorno del successo allo Zini di Cremona, poi è scomparso dai radar.

Sabiri con la testa intanto è già lontano da Genova e il trasferimento in riva all’Arno lo stuzzica perché il compagno di nazionale Sofyan Amrabat in questi giorni di ritiro gli ha tessuto le lodi della città e del club. Il tecnico Vincenzo Italiano dal canto suo non vede l’ora di allenarlo per utilizzare con continuità il 4-2-3-1.