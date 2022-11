“Sabiri è un trequartista naturale, lo vedo bene nel 4-2-3-1 dietro la punta”

A Radio Bruno ha parlato Valerio Bertotto, ex difensore e allenatore dell’Ascoli, dove ha avuto in rosa anche l’obiettivo di mercato della Fiorentina Sabiri. Queste le sue parole:

“Il percorso che sta facendo la Fiorentina è condivisibile. Serve una rosa ampia per far fronte ai tanti impegni, anche delle Nazionali. Il cambio di modulo non mi ha stupito, perché Italiano è un buon allenatore e sa cosa fare. Ha capito che la squadra riesce a imporre meglio le sue idee in questa fase, gli faccio tanti complimenti. La storia di Jovic e Cabral parla per loro. In un percorso professionale si possono avere difficoltà, ma vivono in un ambiente favorevole”.

“Sabiri è un giocatore che ha grande qualità tecnica, una buona forza fisica e un ottimo tiro. Vederlo battere le punizioni è fantastico. Il suo ruolo naturale è il trequartista e si è ritagliato uno spazio importante in Serie A. Nel 4-2-3-1 lo vedo bene dietro la punta”.