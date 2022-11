Sabiri-Fiorentina: Un contatto che c’è già stato. Amrabat agisce da ambasciatore dei viola e col procuratore del calciatore…

Il contatto tra la Fiorentina e Abdelhamid Sabiri – via Pradè – c’è già stato nella recente sfida di Marassi tra la Sampdoria e i viola. Questo è ciò che riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Ma ci sono anche altri elementi che giocano a favore dei gigliati in questa faccenda. Amrabat farà da ambasciatore per il club di Commisso durante il Mondiale in Qatar (presente il direttore tecnico Burdisso per questo motivo e non solo per questo).

E un altro punto importante è l’ottimo rapporto esistente tra la Fiorentina e Michelangelo Minieri che di Sabiri è il procuratore, così come lo è di Kouame e Cerofolini giusto per rimanere in casa viola.