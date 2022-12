Sabiri pista fredda: Troppa distanza fra domanda e offerta. I dettagli

Al momento, come scrive il Corriere dello Sport, molte delle speranze per risalire la classifica nella dirigenza della Fiorentina, sono riposte nel recupero di Castrovilli, Gonzalez e Sottil, tre pezzi da novanta grazie ai quali la compagine gigliata è convinta di poter aumentare la qualità dell’organico a disposizione di Italiano.

Una rosa della quale, con tutta probabilità, non farà parte Abdelhamid Sabiri. Dopo i sondaggi dei mesi scorsi, trovano conferma le voci secondo cui la trattativa con la Samp per il marocchino si sia raffreddata. “Colpa”, si fa per dire, della distanza tra domanda e offerta coi blucerchiati (5 milioni) e della coeva esplosione sulla trequarti di Bonaventura e Barak, il cui riscatto dal Verona non pare in bilico.