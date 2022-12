Sabiri sì, ma solo a determinate condizioni…

Il Marocco è sulla bocca di tutti per le imprese che sta facendo ai Mondiali, ma anche per le prestazioni messe in mostra dal centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

Ma sempre a proposito di Fiorentina, resta viva l’ipotesi di provare a portare Sabiri della Sampdoria a Firenze. Ma questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrà avvenire solo a determinate condizioni tecniche ed economiche che oggi non ci sono.