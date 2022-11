Sabiri si mette in mostra al Mondiale e le sirene per lui, adesso, potrebbero arrivare anche dall’estero

In Italia ci sono Fiorentina, Roma e Bologna sul giocatore marocchino della Sampdoria Abdelhamid Sabiri, che ieri nella partita contro il Belgio ha messo a segno il gol ce ha sbloccato la partita. Da pochi minuti in campo, il suo nome subito a referto, con le sirene per il giocatore che adesso potrebbero arrivare anche dall’estero.

Già in estate era tato corteggiato da alcuni club arabi, ma la Coppa del Mondo di sa, può cambiare il destino di un giocatore. Ancora nessun interesse concreto, ma la sensazione è quella che le offerte arriveranno. Pretendenti italiane avvisate… Lo riporta La Repubblica Genova.