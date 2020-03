Saccardi: “Giocatori e staff della Fiorentina hanno fatto il tampone perché stavano male. Nessun favoritismo rispetto alla gente comune”

L’assessore regionale alla Sanita’ della regione Toscana Stefania Saccardi ha parlato a Lady Radio rispondendo alle polemiche avanzate da qualcuno nelle scorse ore, secondo cui sarebbero stati fatti tamponi per scoprire possibili casi di coronavirus prima ai calciatori e poi ad altre persone, con il mondo del pallone che sarebbe stato in questo senso favorito: “Io non so cosa sia successo nelle altre regioni. In Toscana non è successo niente di questo genere. Sono stati fatti i tamponi, per quello che so io, a due-tre giocatori della Fiorentina ed anche ad un fisioterapista e al medico stesso viola, il dottor Pengue, seguendo le regole ordinarie. Erano tutte persone che avevano febbre da giorni. Uno si è addirittura presentato direttamente al Pronto soccorso di Santa Maria Nuova perché febbricitante da giorni. Per i casi che conosco io, per quel che è accaduto in Toscana, per i calciatori come per i politici, sono state seguite le medesime regole che sono state applicate per le persone comuni. Cosa sia accaduto nelle altre regioni non lo so. Io posso garantire che i giocatori della Fiorentina avevano le caratteristiche che avevano tutti: febbre da giorni e stavano male. Il dottor Pengue l’ho sentito personalmente e non riuscivo neanche a parlarci per telefono”.