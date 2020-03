Saccardi: “Ho parlato con Barone, la Fiorentina si è messa a disposizione e ci aiuterà”

Stefania Saccardi, assessore alla Sanità della Regione Toscana, è intervenuta a Radio Bruno Toscana: “Abbiamo ancora dei numeri in crescita, ma per fortuna non è ancora una situazione drammatica come quella che c’è in Lombardia. Il sistema sanitario sta reggendo, abbiamo dato la nostra disponibilità ad altri territori per qualche posto letto da mettere a disposizione per l’emergenza Coronavirus. Ai fiorentini e ai toscani dico di stare a casa. Stiamo mettendo in piedi diversi servizi, anche per aiutarli, tra cui anche la spesa a casa. Fiorentina? Sono una tifosissima, nelle ultime ore ho parlato con Joe Barone. Ringrazio la società, si è dimostrata sensibile al tema. Così come con il Mayer, sono orgogliosa di ciò. E’ un bel segnale, anche in questa emergenza si è messa a disposizione per aiutarci. Non voglio anticipare niente, ma ci sarà un bell’aiuto da parte del club viola“.