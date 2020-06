Saccardi: “Nuovo stadio? Non dobbiamo sprecare l’occasione che ci dà Commisso. Ma l’importante è non abbandonare il Franchi”

Stefania Saccardi, assessore allo sport della Regione Toscana, è intervenuta a Radio Bruno Toscana: “La manifestazione dei tifosi della Fiorentina per lo stadio? Non è una cosa che mi stupisce, Firenze ha un proprietario attento ed affezionato alla sua squadra. I fiorentini vedono in questa dirigenza una speranza di avere uno stadio che permetta loro di non prendere l’acqua quando piove e di stare in una condizione migliore nell’arco della partita. Noi politici non dobbiamo perdere quest’occasione e dare seguito alle speranze dei tifosi. E’ un’opportunità che non dobbiamo sprecare, non mi interessa dove verrà fatto, ma l’importante è non lasciare deperire il Franchi“.

