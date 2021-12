Sacchetti: “C’è lo zampino di Callejon nel cambio di marca della Fiorentina. Alla dirigenza consiglio di acquistare un mediano del Verona”

Il doppio ex di Fiorentina ed Hellas Verona Gigi Sacchetti ha parlato della partita in programma domani a Lady Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: “I gialloneri sono una squadra concreta, sanno quello che vogliono e mettono in campo un gioco propositivo. La Fiorentina è bella, se riuscisse ad essere più concreta potrebbe ambire ad obiettivi di alto livello. Un aiuto, in tal senso, potrebbe e dovrebbe arrivare dal mercato per la difesa e il centrocampo. Per me, il cambio di marcia nella Fiorentina l’ha dato la scelta di Italiano di dare fiducia a Callejon, un giocatore che garantisce equilibrio a centrocampo e attacco. Sarei felice se Torreira diventasse il nuovo Pizarro, mi piacerebbe”.

Prosegue così Sacchetti: “Amrabat? Non credo che sia stato sopravvalutato, semplicemente deve imparare a stare in campo e conoscere meglio i tempi di gioco. È stato acquistato a quelle cifre per via del campionato fatto a Verona. Una delusione per me è Castrovilli, la convocazione di Mancini lo ha distratto e gli infortuni hanno fatto il resto. Un consiglio alla dirigenza viola? Dall’Hellas la Fiorentina prenda Tameze, è un bel centrocampista”.