Sacchetti: “Firenze merita più di così e Iachini non so se è l’allenatore giusto per l’Europa. Commisso ci ha visto lungo su Amrabat”

Doppio ex di Fiorentina e Verona, Luigi Sacchetti a Tmw ha parlato delle due squadre, giunte a pari merito in classifica, ma anche del neo acquisto viola: “Amrabat se conferma quanto fatto vedere a Verona è un ottimo acquisto. Commisso ci ha visto lungo, tatticamente è intelligente, è un ottimo interdittore. In fase d’impostazione deve migliorare: è bravo a recuperare palloni però quando prende palla anziché velocizzare tende a portarla. Con l’età che ha migliorerà anche sotto questo profilo. La stagione viola? Ci si aspetta sempre di più, Firenze merita di più. Deve pensare almeno dall’ottavo posto in su e stare sempre nella parte sinistra della classifica, senza più ripetere stagioni come questa. La squadra non è malvagia e con qualche innesto può migliorare ma mi aspetto una Viola che cerchi di far bel gioco e di piacere. Iachini? Quel che doveva fare l’ha fatto, poi bisogna vedere le ambizioni. Non so se sia l’allenatore giusto per portarla in Europa, però si è meritato la conferma. Ora il centrocampo è buono, serve trovare un centravanti da 15 gol all’anno”.

0 0 vote Article Rating